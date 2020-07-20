بدء تشغيل وحدة الكلى بمستشفى جمصة بتكلفة 4 ملايين جنيه

تفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، التشغيل التجريبي وبداية العمل بوحدة الكلى الجديدة بمستشفى جمصة المركزي، والتي ستقدم الخدمة لمرضى الكلى بمدينة جمصة والقرى المحيطة بها.

وقال مكي، في بيان صحفي، إنه تم تجهيز كافة البنية التحتية للوحدة ورفع كفاءة المستشفى وتركيب مصعد كهربائي لخدمة المرضي، كما تم تدعيمها بـ 6 ماكينات غسيل كلوي ومحطة معالجة للمياه بتكلفة حوالي 4 ملايين جنيه، من خلال وزارة الصحة وساهم المجتمع المدني بالفرش والأسرة.

وأضاف أنه جرى تجهيز قاعة مخصصة لمرضى الكلى المصطافين الزائرين لمدينة جمصة خلال فترة قضاء عطلتهم وفي ذلك جانب إنساني مهم، حيث إن مريض الكلى له كامل الحق في أن يشعر أنه يمارس حياة طبيعية تخفيفاً من آلام ومعاناة طبيعة مرضه.

وأشار إلى تدعيم الوحدة بكافة القوة البشرية المدربة من أطباء وتمريض وفنيين صيانة وفئات معاونة.

وقدم مكي، الشكر لكافة العاملين بالوحدة والمجتمع المدني المساهم في هذا العمل العظيم مشددا علي الاهتمام دوما بجودة الخدمة الصحية والعمل علي راحة المرضي وتخفيف معاناتهم.

وتفقد وكيل الوزارة باقي أقسام المستشفى من استقبال وأقسام داخلية والصيدلية وتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية كما تفقد المشرحة الجديدة بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل لها ورفع كفاءتها.