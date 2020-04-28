"صحة الغربية": نقل وحدة الغسيل الكلوي إلى حميات كفر الزيات

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، حرصه على رفع المعاناة عن المرضى وتلبية مطالب مرضى الغسيل الكلوي في كفر الزيات على ضوء صعوبة التنقل من مركز كفر الزيات إلى مستشفى ابيار بعد تحويل مستشفى كفر الزيات العام إلى مستشفى لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال إنه تفقد مستشفى حميات كفر الزيات مع لجنة من مديرية الصحة بالغربية، وقررت تحديد مكان آمن لمرضى الغسيل الكلوي وكذلك غرفة عنايه مركزه ملحقة بوحدة الغسيل الكلوي، وسيتم نقل وحدة الغسيل الكلوي من مستشفى ابيار إلى مستشفى حميات كفر الزيات، وطلب وكيل الوزارة تشكيل لجنة تقوم بعمل المقايسات اللازمة على أن يتم التنفيذ فورا بمشاركة ومساهمة المجتمع المدني في أسرع وقت.