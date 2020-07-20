بدء التعاقد لتركيب الغاز الطبيعي للمنازل في السنبلاوين بالدقهلية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، عن بدء إجراءات التعاقد لتركيب الغاز الطبيعي للمنازل برئاسة المركز.

وطالبت المواطنين الراغبين في التعاقد التوجه إلى مقر رئاسة المركز ومعه رقم CRN المدون على الشقة، موضحا به رقم القطاع.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة هي صور من بطاقة المتعاقد الشخصية، وسند الملكية رخصة أو مكلفة أو عقد بيع أو عقد قسمة أو عقد إيجار، وإيصال كهرباء حديث باسم العميل أو فاتورة تليفون أرضى للعميل بشخصية، وإيصال مياه حديث

وذكرت أن مبلغ التعاقد 2181 جنيها للشقة الواحدة.