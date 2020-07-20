تعافي 7 من مصابي كورونا بمستشفى عزل الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج وتعافي 7 من مصابي كورونا بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد لينخفض عدد المرضى بالمستشفى إلى 28 مريضا حاليا.

وقال مكي، في بيان صحفي، إن موقف الحالات الإيجابية اليوم الاثنين بلغت 10 حالات وحالة وفاة واحدة، بينما عدد حالات الشفاء وصلت إلى 13 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ بداية الأزمة بلغ 954 حالة إصابة، وعدد الوفيات منذ بداية الأزمة بلغ 83 حالة أما إجمالي المتعافين فوصل إلى 740 حالة.

وأكد أنه بالنسبة لهذه الإحصائيات فإن الدقهلية في المنطقة الآمنة نسبة لعدد المصابين على مستوى الجمهورية وعدد سكان المحافظة.

يذكر أن سعة مستشفى الحجر الصحي بمتي الأمديد تبلغ سعتها 136 سريرا، وقد تم غلق دور كامل بها بعد انخفاض عدد الإصابات من حوالي 10 أيام.