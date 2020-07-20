القوى العاملة بالبرلمان توافق على مشروع قانون نقابة العاملين بالمكتبات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و60 نائبًا آخرين، بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمى نقابة "أخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف".

ومن جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال، مقدم مشروع القانون، إن الهدف من القانون أن يكون هناك تنظيما نقابيا لمئات الآلاف من أخصائي مكتبات عامة وخاصة، وأخصائيين من العاملين بالوثائق والمعلومات والأرشيف.