المحكمة تبرئ عبد الناصر زيدان من تهمة سب وقذف رئيس الزمالك

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام ببراءة الإعلامي عبد الناصر زيدان، من تهمة سب وقذف رئيس نادي الزمالك، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من رئيس الزمالك على 5 أحكام أصدرتها محكمة جنح دار السلام ببراءة زيدان، ما يوضح براءة الإعلامي من التهم المنسوبة إليه.

وأوضح كمال شعيب محامي عبد الناصر زيدان، أن المحكمة في كل إجراءات التقاضي تفهمت قوة موقف موكله، وما قدمه من دفوع في الأحكام الصادرة من محكمة جنح مستأنف دار السلام.

وتابع: أن الأحكام الصادرة ضد موكله كانت غيابيا وحكمت محكمة جنح دار السلام في جميعها بالبراءة، وعادت محكمة الجنح المستأنفة لتؤكد على نفس الأحكام في الإستئناف الذي تقدم به الشاكي في ذات القضايا.

وأصدرت محكمة جنح دار السلام، أحكاما غيابية بحبس زيدان بمدة تجاوزت الـ 6 سنوات، قبل أن يتقدم "زيدان" بالمعارضة في تلك الأحكام ويحصل على أحكام بالبراءة فيها جميعًا.