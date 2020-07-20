أبرزها الـ10 جنيهات.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون رعاية المبتكرين

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة المنعقدة الآن، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

تستهدف التعديلات، تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسي 2019 /2020، ودعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.