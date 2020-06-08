البرلمان يوافق على مجموع قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واحاله لمجلس الدولة لمراجعته صياغته قانونيا.

ويهدف التشريع، علي حسب النسخة المٌقدمة من الحكومة إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، وبناء على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلب تخصيص مبلغ عشرة جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمبدعين.

وقالت لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال التقرير الخاص بمشروع القانون، إن هذا التشريع سيؤدى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب هذه الجامعات، وزيادة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ. وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 1لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتفعيل دور الصندوق فى منح الحوافز للمبتكرين والنوابغ