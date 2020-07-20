رئيس البرلمان: أنا من بيئة صعبة صنعت منى الصلابة والقوة

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن ما قدمناه لهذا الوطن، يقل كثيرا عما أعطاه لنا الوطن.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الدفاع والآمن القومي بمجلس النواب: "نحن جيل عاش الانكسار والانتصار، وما بينها سنوات محملة بالتجارب والذكريات، لكننا تقبلناها بكل ترحاب، والبهجة في أكتوبر 73، عندما عبر جيشنا العظيم ونسينا كل سنوات المعاناة".

واستطرد "عبدالعال" قائلا: "أنا من بيئة صعبة (الصعيد)، وصنعت مني السنوات، نوع من الصلابة والقوة، هذه البيئة التي شكلتني، ثم انتقلت إلى كلية الحقوق بالقاهرة، لما رحت إلى البعثة في فرنسا، وهي مرحلة أخرى، وعملت مستشارا بدولة الكويت، وكانت فرصة لتحويل التجربة النظرية إلى تطبيق عملي".

وأوضح عبدالعال، عندما ناداني الوطن بعد ثورة 30 يونيو في لجنة الدستور، وتعلمت كثيرا خلال هذه الفترة، وبدأت مرحلة رئاسة مجلس النواب، وكان المجلس كتلة سائلة، طموحات كبيرة، وحماس كبير، وإدارة المعادلة كانت صعبة جدا.

ووجه رئيس مجلس النواب، التحية للجنة الدفاع والآمن القومى، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة اليوم، وقال: هذه اللجنة من اللجان القليلة جدا، التي لم تتسبب في مشاكل على الإطلاق على مدار 5 سنوات، طول مدة عمل هذا المجلس، مرجعا ذلك إلى إخلاص اللجنة، ووعي أعضائها.

وتابع عبدالعال: "لا أستطيع التعبير عما يجول في صدري، من كلمات طيبة غمرتموني بها، وأعرف من يتحدث من قلبه والكلمات كلها من القلب".

كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عقدت اجتماعا اليوم، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك في لقائها الدوري في ختام كل دور الانعقاد، للتباحث حول القضايا التي تعنى بها اللجنة.

وقدم الواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، هدية تذكارية للدكتور علي عبدالعال، كما قدم هدية تذكارية إلى الوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف، وقدم هدية تذكارية إلى المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، تقديرا للجهود التي قدموها خلال السنوات الخمس الماضية، في خدمة البرلمان والوطن.

أكد أعضاء اللجنة، اعتزازهم برئيس مجلس النواب، وتشريفه للجنة كما جرت العادة خلال 5 أدوار انعقاد، مضيفين أنهم تعلموا الكثير من الدكتور علي عبدالعال في حياتهم، وحافظ على العلاقات الاجتماعية الجميلة بروح عالية.