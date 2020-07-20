أبو الغيط لرئيس وزراء اليمن:الاتفاق السياسي المخرج الوحيد لأزمة بلادكم

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة اليمنية، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية أو السياسية أو الميدانية.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط حرص خلال اللقاء على تأكيد دعم اليمن في تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مع الإشارة لأهمية تعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مواجهة الأوضاع الخطيرة خاصة على الصعيد الصحي والإنساني.

وأوضح المصدر، أنَّ رئيس الوزراء اليمني وضع أبو الغيط في صورة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد، في ضوء استمرار المخططات الحوثية لتحدي سلطة الدولة وتهديد جيران اليمن امتثالاً لتوجهاتٍ إيرانية.

وأثنى أبو الغيط، على جهود حكومة عبد الملك في احتواء الأزمات الخطيرة التي تعرضت لها المدن اليمنية مؤخراً، خاصة ما يتعلق بآثار الفيضان، وانتشار الأمراض المختلفة مثل الكوليرا وحمى الضنك، وانتهاء بفيروس كورونا.

وأكد أبو الغيط، أهمية تضافر المجتمع الدولي من أجل الوفاء بالتعهدات التمويلية التي قُطعت في مؤتمر جنيف من أجل تجنب تعرض السكان للمجاعة والعمل على احتواء الوضع الصحي الخطير.

ونقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط، قوله إن الاتفاق السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة اليمنية، والضامن لاستقلال البلد في مواجهة التدخلات الإقليمية الضارة بمصالحه وبأمن جيرانه، مؤكداً أهمية الحفاظ على سيادة اليمن وتكامله الإقليمي ووحدة ترابه.