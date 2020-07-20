الرئيس الفلسطيني يعرب عن تقديره للدعم الذي يتلقاه من السيسي

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال استقباله سامح شكري وزير الخارجية، برام الله، اليوم، عن تقديره للدعم الذي يتلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ولإيفاده شكري، وكذا لجهود القيادة المصرية الصادقة، ومساعيها لدعم القضية الفلسطينية، واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن شكري التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقاء منفرد انضم إليه أعضاء وفدي الجانبين، ثم استضاف الرئيس الفلسطيني الوزير والوفد المرافق له على مائدة غداء، حيث تم استكمال المباحثات المُفصّلة بشأن القضية الفلسطينية، وسبل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشاد عباس، بدور مصر التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها والدفاع عن المصالح والحقوق العربية.

من جانبه نقل شكري تحيات السيسي إلى عباس، وعبر عن دعم مصر للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر أي قرارات أو خطوات أحادية، بما فيها ضم إسرائيل لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وبحث شكري، خلال زيارته إلى رام الله، الخطوات والأساليب المتاحة لكي يكون ممكنا الحديث عن استئناف جهود السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعروفة والمبادرة العربية للسلام، وذلك للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تسوية القضية التاريخية الرئيسية في المنطقة تحقيقا لاستقرارها وللعدالة بين شعوبها لكي تتمكن من الحياة في ظل ظروف تسمح بالتنمية وبالتوصل إلى الرفاهية التي تتطلع إليها جميع الشعوب.