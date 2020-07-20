"شكري"يؤكد موقف مصر الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

قال سامح شكري وزير الخارجية، خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، له، اليوم، بمدينة رام الله، موقف مصر الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خلال استقباله بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة ⁧‫رام الله‬⁩ وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يؤكد للرئيس الفلسطيني ⁧‫محمود عباس‬⁩ الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

ووصل شكري ظهر اليوم، إلى رام الله قادما من العاصمة الأردنية عمان، وقال حافظ، في تدوينة عبر "تويتر": "وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يصل إلى مدينة ⁧‫رام الله‬⁩ بالأراضي الفلسطينية ولقاء مرتقب بعد قليل مع الرئيس ⁧‫محمود عباس‬⁩".

وتأتي زيارة شكري، إلى "رام الله" تعبيراً عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.