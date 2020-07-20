رئيس اتحاد الناشرين: ننتظر موافقة مجلس الوزراء على إقامة معارض الكتاب

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنَّ إقامة معرض ساقية الصاوي للكتاب المزمع إقامته في أغسطس المقبل مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، هو بداية لتجربة العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد التوقف الطويل للفعاليات الثقافية بسبب كورونا.

وأضاف "عبده"، في حوار لـ"الوطن"، أنَّه يجرى حاليًا استقبال طلبات الناشرين للمشاركة في المعرض، خاصة أنَّ إقامة معارض الكتب أمر ضروري لصناعة النشر، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد تفشي فيروس كورونا.

وتابع: "نسعى لعودة المعارض المحلية بشكل جيد، واتحاد الناشرين يبحث حاليًا إقامة معرض الإسكندرية، ومعارض أخرى في القاهرة، وننتظر قرار من رئيس الورزاء بالموافقة على فتح المعرض الفترة المقبلة".

وأعلن اتحاد الناشرين المصريين، بدء التسجيل في معرض ساقية الصاوي للكتاب والذي من المقرر أن تنعقد فعالياته في الفترة من 17 وحتى 28 من أغسطس المقبل، ليكون بذلك أول معرض كتاب محلي بعد أزمة تفشي فيروس كورونا.