الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن التطعيم ضد كورونا

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إنه من السابق لأوانه، الحديث عن التطعيم ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19" في روسيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد لقاح واحد جاهز حتى الآن.

وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم، "إن السلطات الطبية أبلغت عن العديد من اللقاحات المحتملة"، مشيرا إلى أن هذه اللقاحات في مراحل مختلفة من الاختبار، واكتملت بعض المراحل بالفعل، وهناك نتائج مشجعة للغاية من هذا الاستخدام التجريبي، إلا أنه لا يوجد لقاح واحد قد أتم مرحلة الاختبار الكاملة.

وأكد بيسكوف، أنه من السابق لأوانه الحديث عن التطعيم نفسه، فنحن نحتاج إلى انتظار اكتمال هذا اللقاح والموافقة الرسمية عليه، موضحا أن اللقاح سيكون متاحاً بشكل أساسي لمن هم في أمس الحاجة إليه وللأشخاص من الفئات العمرية المعرضة للخطر.