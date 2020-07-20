منة فضالي تنشر صورة لوالدتها بعد شفائها: "الحمد لله على سلامتك"

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لوالدتها بعد تعافيها من أزمة صحية تعرضت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت "منة" على الصورة قائلة، "حمد الله على سلامتك يا أجمل حاجة في حياتي".

وتوجه عدد من نجوم الفن، بالدعاء لوالدتها، منهم أحمد زاهر، نسرين أمين، منة جلال، إيمان العاصي، ونرمين ماهر.

يذكر أن الفنانة منة فضالي، شاركت في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر، وظهرت كضيفة شرف مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي.