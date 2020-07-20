روسيا تدعو للحد من الهجمات السيبرانية على مواقع البنية التحتية

دعت روسيا إلى وضع حد للهجمات السيبرانية على مرافق الرعاية الصحية، ومواقع البنية التحتية الحيوية في البلاد، وذلك أثر انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال المبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الدولي في أمن المعلومات، مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية أندريه كروتسكيخ: "إن فيروس كورونا المستجد سلط الضوء بشكل خاص على مخاطر وعواقب النشاط الضار الموجه إلى استغلال نقاط الضعف في وقت تواجه المجتمعات والدول، صعوبات هائلة"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وأضاف كروتسكيخ: "أن روسيا تشاطر رأي عدد من البلدان بشأن ضرورة حماية البنية التحتية للمعلومات والاتصالات في قطاع الصحة"، موضحًا أن موسكو تقترح تكليف الدول الالتزام بالامتناع عن الهجمات ليس فقط على المرافق الطبية بل وعلى البنية التحتية المعلوماتية الحيوية للمؤسسات التي تقدم خدمات عامة هامة، ولا سيما في مجال التعليم والطاقة والنقل وكذلك في المجالين المصرفي والمالي.