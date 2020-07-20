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محمود مسلم

أقل من 6 آلاف إصابة يومية بكورونا في روسيا للمرة الأولى منذ 3 أشهر

كتب:

وكالات
10:38 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
بوتين

بوتين

سجلت روسيا اليوم 5940 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أقل حصيلة يومية منذ 29 أبريل، في حين انخفض معدل الوفيات الجديدة إلى 85 في أدنى مؤشر منذ 4 مايو.

وحسب ما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى اليوم بلغ 777486، بينها 12427 حالة وفاة وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وذكر التقرير أنّ 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وبتسجيل 3258 حالة تعاف جديدة خلال اليوم الماضي ارتفع مجموع المتعافين إلى 553602.

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