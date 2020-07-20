تطهير المساجد وتوفير الدواء.. حملة شعبية في الصف والبدرشين ضد كورونا

أطلق عدد من أهالي قرى جنوب محافظة الجيزة بمدينة الصف والبدرشين والعياط، حملة شعبية لتطهير المساجد وتعقيمها بعدد من القرى، فى ظل مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حملة لتقديم بروتوكولات علاج الفيروس للعزل المنزلي للمصابين، لتوفير العلاج لأهالي قرى جنوب محافظة الجيزة المصابين والذين بالعزل المنزلي طبقا لبرتوكول وزارة الصحة، بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي للحالات الطارئة من المصابين.

وقال المهندس محمد عبدالدايم، أحد مسؤولي الحملة الشعبية، إنها تهدف إلى مساعدة الفقراء فى توصيل الدواء إليهم، ومساعدة الدولة فى تطهير وتعقيم المساجد الحكومية والأهلية والزوايا الصغيرة بصفة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضاف عبد الدايم، إنه تم تطهير وتعقيم أكثر من 300 مسجد وزاوية بقرى جنوب محافظة الجيزة، وتوفير الكمامات الطبية والمصليات لتوزيعها على المصلين وتوفير تجهيزات التعقيم أمام كل مسجد، ونشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

وتابع عبد الدايم أن هذه الحملة والحملات المشابهة هي واجب على كل مواطن، لمساعدة الدولة فى تجاوز هذه الأزمة، واتخاذ قرار بفتح المساجد لتأدية الصلاة مرة أخرى، وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.