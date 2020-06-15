محافظة الجيزة تؤكد إزالة المباني المخالفة.. وإجراءات رادعة لمنع تكرارها

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التى تم تنفيذها سوف تتضاعف خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن سيف الإزالات في المحافظة مستمر فى محاربة مخالفات البناء وردع المخالفين.

وقال محافظ الجيزة، إنه تم إزاله مئات العقارات التى يصل إرتفاعها إلى 11 دورا، مؤكداً أن الإزالة تتم للمباني المخالفة حتى سطح الأرض وليست مجرد تكسير للحوائط والأعمدة الخرسانية، لضمان عدم تكرار المخالفة، موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز إلى أن الإزالات الصورية ليس لها مكان فى منظومة العمل بالمحافظة خلال المرحلة الحالية، مؤكداً متابعة الإزالات التى تتم يومياً لرصد مدى الالتزام بالإزالة الكاملة للعقارات المخالفة.

وأشاد اللواء أحمد راشد، بالدور الهام والتعاون المثمر مع قطاع أمن الجيزة للأمن العام، في تأمين أعمال الإزالات والمجهودات المبذولة لتطبيق القانون بمنتهى الحزم على المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بعد إستيفاء المواطنين كافة المستندات المطلوبة، للسير فى إجراءات التصالح، وفقاً للقانون المحدد لذلك، للتأكد من الجدية فى التصالح.

وأكد أنه من غير المسموح وجود أي حواجز أمام المنشات والمؤسسات في الشوارع الرئيسية والفرعية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وإنتظار السيارات.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز خلال الإجتماع الذي عقده بحضور نواب المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، بمتابعة حظر وقوف السيارات والموتوسيكلات على الأرصفة والتعدى عليها وإتخاذ إجراء رادع وغرامات مشددة حيال المخالفين، مشدداً على تكثيف الحملات على معارض السيارات وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأشار راشد إلى أن منظومة النظافة يجب أن تصل للمستوى المأمول من المواطنين على أن يكون هناك متابعة لشركات الجمع السكني بصفة يومية ومراجعة عدد العمال والمعدات التى تخصصها كل شركة بالقطاع المخصصه لها.