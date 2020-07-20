خالد الجندي: لا يجوز اتهام أحد بالنفاق حتى وإن ظهرت عليه علامة

قال الشيخ خالد الجندي إن المنافق يعتبر كافرا، لذلك لا يجوز اتهام أحد بالنفاق حتى وإن ظهرت عليه علامة من علامات النفاق، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان".

وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أن الرسول لم يقل "المنافق واحد من ثلاث"، بينما قال "آية" أي علامة، متسائلا: "هل العلامة دي ممكن تنطبق على المُعَلَم الذي عُلِمت عليه؟".

وأكد أنه لا يجوز اتخاذ العلامة دليل إثبات، مستشهدا بعدة أمثلة من بينها "ارتفاع الحرارة التي ليست بالضرورة تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا ولكن قد يكون مرض آخر، أو أن انتفاخ بطن المرأة دليل على حملها فمن الممكن أن يكون نتيجة للقولون".