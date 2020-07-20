مجدي الهواري يسترجع ذكريات تقديم مسلسل "الشارع اللي ورانا "

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة من كواليس مسلسل "الشارع اللي ورانا"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق "الهواري" عليها قائلًا: "كان أحلى weekend مع أبطال الشارع اللي ورانا".

مسلسل "الشارع اللي ورانا"، يتحدث عن "عالم الأرواح"، حيث كانت أحداثه تدور حول فتاة تدعى نادية، وهي فتاة في العقد الثالث من عمرها، عاشت لفترة في مصحة نفسية، قبل أن تخرج منها كان يطاردها حلم تظهر فيه يوميا، وهي تذهب إلى بيت قديم يخيفها، وفي نفس الوقت تشعر بوجود رابط بينها وبين هذا البيت.

يذكر أن مسلسل "الشارع اللي ورانا" من بطولة: درة، فاروق الفيشاوي، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، أحمد حاتم، سناء شافع، هند عبد الحليم، إنجي أبو زيد، من تأليف حاتم حافظ، وإخراج مجدي الهواري.