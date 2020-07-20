خنقهن وأحرق جثامينهن.. اعترافات قاتل بناته وأمه وزوجته في أسيوط

كشفت اعترافات المتهم بقتل بناته الثلاث وزوجته وأمه، في محافظة أسيوط، عن سبب ارتكابه الجريمة.

وأقر المتهم في التحقيقات أمام النيابة، أنه ارتكب الواقعة لعلاقة عاطفية بينه وبين امرأة أخرى، أفصحت له عن رغبتها في الانفصال عن زوجها والارتباط به، ما دفعه إلى العزم على التخلص من زوجته وبناته ووالدته، فأخبرهن بعودته إلى البيت ليلة يوم الواقعة.

ولما وصل إليهن في صباح هذا اليوم، وخلد المجني عليهن إلى النوم خنقنهن، وصحب والدته إلى غرفة أخرى خلاف التي كانت فيها وخنقها، ثم خنق ابنته التي نجت، ظانا وفاتها لما غابت عن الوعي، وأشعل النار بعد ذلك بالمراتب التي كانت ينام عليها المجني عليهن، وفي باقي العقار مستخدما أسطوانة الغاز.

و أمرت "النيابة العامة"، بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وصحبته لإجراء معاينة حاكى فيها كيفية ارتكاب الواقعة بالعقار محل الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.