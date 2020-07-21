أماكن عرض فيلم الأكشن "Debt Collectors" بالسينمات

تعود السينمات المصرية بعدد من الأفلام المميزة بعد توقفها لفترة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومن أبرز الأفلام المعروضة فيلم الأكشن "Debt Collectors"، حيث تدور أحداث الفيلم حول اثنين من محصلي الديون يذهبا في مهمة خطيرة، لملاحقة مجموعة من الهاربين، وعليهم أيضًا الهروب من مخاطر الانتقام.

أبطال الفيلم سكوت أدكنز، لويس مانديلور، فلاديمير كيلاسح، مايلينج نانوجرام، ومخرج الفيلم جيسي في. جونسون.

الفيلم يُعرض في سينمات سينما بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما صن سيتي VIP، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما سيتي ستارز، سينما الرحاب، سينما بورتو كايرو، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما أوديون، سينما داون تاون، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما الماسة، سينما جلاكسي، سينما سيتي سنتر، سينما فوكس مول مصر.