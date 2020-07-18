لمحبي الأنيميشن.. أماكن عرض فيلم "The Academy of Magic" بالسينمات

تعود السينمات المصرية بعدد من الأفلام المميزة بعد توقفها لفترة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومن أبرز الأفلام المعروضة فيلم الأنيميشن "The Academy of Magic"، حيث تدور أحداث الفيلم حول "أورا" التي تمتلك قدرات سحر خارقة، وبينما تخوض مغامراتها تكتشف قيام إدارة الأكاديمية بإخفاء العديد من الأسرار الغامضة.

أبطال الفيلم لورا ميجان ستال، بين ديسكين، مايكل جوستون، فيليس سامبلر، جرانت جورج، جيمسون بريس، ومخرج الفيلم يورجن كلوبين.

الفيلم يُعرض في سينمات صن سيتي، بورتو كايرو، أمريكانا بلازا، بوينت 90، بندر المعادي، أمير، سيني بلكس جرين بلازا، سيتي ستارز، نايل سيتي، سان ستيفانو مول، داندي مول، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال، مول مصر، سيتي سنتر، جلاكسي.