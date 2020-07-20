510 نواب حضروا الجلسة السرية لإرسال قوات خارج الحدود

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال عن حضور 510 أعضاء من أعضاء مجلس النواب جلسته السرية، للموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وشهدت الجلسة التاريخية، حضور كل من وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع.