عاجل.. النواب يصدر بيانا مهما بعد قليل حول نتائج الجلسة السرية

يصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بيانا مهما، بعد قليل، بشأن نتائج الجلسة البرلمانية السرية التي انعقدت مساء اليوم.

قالت مصادر برلمانية إن هذا البيان يتعلق بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لأول مرة فى تاريخ الفصل التشريعى الأول، عقد البرلمان لجلسة سرية، وذلك لمناقشة أمر مهم، بحسب وصف الدكتور علي عبدالعال.