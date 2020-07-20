قريطم: سحب التراخيص في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 3 أشهر

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن الملصق الإلكتروني للسيارات سيكون أحد عناصر حركة المرور الذكية.

وأضاف قريطم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن هذا الملصق له عدة فوائد، منها أنه يسهم في تحديد مكان المركبات إذا ما تعرضت للسرقة، حيث تكتشف الكاميرات في الطرق مكانها.

وتابع، أن وزارة الداخلية ناشدت المواطنين، التوجه إلى إدارات المرور المختلفة بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، حيث سيتم العمل في الفحص الفني، بإدارات المرور حتى الساعة 5 مساءً.

وأشار إلى أن الملصق الإلكتروني سيتلف بمجرد نزعه من مكانه، إذ يتم تركيبه، حتى يتم القارئ من قرائته، حيث ستستخدم الإحصائيات في معرفة أعداد السيارات وتحديد الأماكن المزدحمة، وذلك بشكل تحليلي ونوعي، ومن ثم فإنه سيتم توفير إتاحة حلول علمية لمشكلة الزحام بعد التعرف على سببها من خلال اللاصقات الإلكترونية للسيارات الموجودة في أماكن الزحام.

وأردف أنه إذا لم يتم تركيب اللاصق الإلكتروني خلال المهلة المحددة فستسحب رخصة المركبة، أي أن مالك السيارة لن يعاقب جنائيًا، لكن هذا الإجراء سيتخذ لكي يركب الملصق الإلكتروني.