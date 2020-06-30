مدحت قريطم: "مكناش عارفين هنعمل إيه في مصر الجديدة بسبب الزحام"

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إن منطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة دائما ما احتار ضباط المرور في حل أزمة التكدسات بها: "مكناش عارفين هنعمل إيه في كل الاتجاهات، والناس اللي عايشه في المكان ده عارفه ده كويس".

وأضاف "قريطم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن شارع جسر السويس كان دائم التكدس بالسيارات، واقترح البعض على الرئيس عبدالفتاح السيسي اتباع الإشارات الذاتية وغيرها من الأفكار، بينما جاء تفكيره خارج الصندوق ليقترح مشروعا لتطوير ذلك الطريق وتوسعته: "قال عايزين حل جذري من حل مؤقت".

وأوضح أن المحاور المصرية كانت ضيقة ولم يفكر أحدا خلال الفترة الماضية بكيفية تطوير وإقامة الكباري لتسهيل حركة قائدي السيارات.