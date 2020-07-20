عاجل.. الإفتاء: 31 يوليو عيد الأضحى المبارك

‎أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه بعد غد الأربعاء ‪22-7-2020‬ هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وأضافت الدار في بيان لها، أن ‎وقفة عرفات يوم الخميس 9 ذي الحجة الموافق ‪30-7-2020‬م‎، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 ذي الحجة الموافق ‪31-7-2020‬م.

يذكر أن النتيجة جائز اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك، وفور إعلان المملكة العربية السعودية أعلنت دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.