رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الإفتاء: 31 يوليو عيد الأضحى المبارك

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
07:17 م | الإثنين 20 يوليو 2020
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية

‎أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه بعد غد الأربعاء ‪22-7-2020‬ هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وأضافت الدار في بيان لها، أن ‎وقفة عرفات يوم الخميس 9 ذي الحجة الموافق ‪30-7-2020‬م‎، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 ذي الحجة الموافق ‪31-7-2020‬م.

يذكر أن النتيجة جائز اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية؛ لأنها بلد المنسك، وفور إعلان المملكة العربية السعودية أعلنت دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.

اقرأ المزيد:

راغب علامة لجمهوره: "أطيب تمنياتي لكم بمناسبة عيد الأضحي المبارك"

الشرطة الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة أول أيام عيد الأضحي المبارك

اليوم.. الإفتاء تنتظر بيان السعودية للإعلان عن بداية شهر ذي الحجة

السعودية والعراق يوقعان اتفاقيات ضمن المجلس التنسيقي