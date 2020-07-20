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اليوم.. الإفتاء تنتظر بيان السعودية للإعلان عن بداية شهر ذي الحجة

الدار تؤكد أن الانتظار لكون المملكة بلد المنسك

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
04:40 م | الإثنين 20 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنها تنتظر اليوم الإعلان عن بداية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على بيان المحكمة العليا في السعودية.

وأكدت الدار، في بيان مقتضب، أن سبب ذلك أنها بلد المنسك، وفور إعلان المملكة العربية السعودية ستعلن دار الإفتاء المصرية بيانها بخصوص بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.

ودعت الدار المتابعين للمشاركة والتفاعل، قائلة: اشتركوا في صفحة دار الإفتاء، وتابعونا ليصلكم البيان فور صدوره من الجهات الرسمية المختصة.

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