فوزي: يحظر على النواب إفشاء تفاصيل جلسة تفويض القوات المسلحة

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحفاظ على الأمن القومي واجب دستوري، لذا القائد الأعلى للقوات المسلحة لا يُرسل قوات خارج الحدود إلا بعد موافقة مجلس النواب، موضحًا أن الدفاع الوطني درس أمر تفويض القوات المسلحة بإرسال قوات أمس.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن سرية جلسة النواب التي نفذت اليوم خلال مناقشة تفويض القوات المسلحة بإرسال قوات خارج الحدود منصوص عليها في اللائحة الداخلية، فالدستور يلزم كافة الأطراف التي حضرت مناقشة تفويض القوات المسلحة بعدم إفشاء ما دار خلالها بأي وسيلة.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن العديد من وكالات الأنباء العالمية أكدت نقل عناصر داعشية من سوريا إلى ليبيا بواسطة تركيا، وهو ما يعتبر تهديدا لمصر، موضحًا أن التفويض لم يحدد التوقيت ويترك للقيادة لمراعاة الاعتبارات الأمنية، فتركيا لن تستطيع الاقتراب من الأمن القومي المصري.