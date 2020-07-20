محمد علي رزق يكشف عن دوره في فيلم "قبل الأربعين"

كشف الفنان محمد علي رزق، عن دوره في فيلم "قبل الأربعين"، معلنا بداية تصوير مشاهده.

وعلق عبر حسابه بفيس بوك، على صورة له من كواليس الفيلم، قائلا: بسم الله "شيخ معتصم"، بداية تصوير فيلم "قبل الأربعين"، إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج معتز حسام.

فيلم "قبل الأربعين"، بطولة الفنانة داليا مصطى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، وهو من إنتاج بروماكس.

وتدور أحداث فيلم "قبل الأربعين"، في جو من الإثارة والتشويق والرعب النفسي، على مخاوف الشخصيات، وعدم الاستقرار العاطفي.