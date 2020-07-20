"Zoe الكهربائية" ترتفع مبيعاتها بـ38% في أوروبا.. ورينو تقاوم الأزمة

ارتفعت مبيعات سيارة Zoe الكهربائية بالكامل من شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" بنسبة 38% في النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي يعد نقطة مضيئة نادرة وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي أصابت العالم منذ بداية العام 2020.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن معظم السيارات التي تم تسليمها تمت في أوروبا، حيث أصبحت Zoe السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا بفضل الحوافز الحكومية السخية التي تم فرضها .

وحسبما ذكره "بلومبرج"، انخفضت مبيعات رينو الإجمالية في تلك الفترة بأكثر من الثلث إلى حوالي 1.26 مليون سيارة بسبب إجراءات الإغلاق في دول من إيطاليا إلى روسيا، ولكن لا يزال هذا أفضل من مجموعة PSA المنافسة، التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 46% إلى 1.03 مليون سيارة.

وقال دينيس لو فوت، رئيس المبيعات والتسويق في الشركة "نحن نبدأ النصف الثاني من العام بمستوى مرتفع جدًا من الطلبات ومستوى مُرضٍ من المخزون وارتفاع سعر الموقع عبر النطاق بأكمله".

وكانت رينو من أكبر المستفيدين من الإعانات التي نفذتها فرنسا - أكبر سوق لها - الشهر الماضي لدفع المستهلكين إلى التحول إلى سيارات أنظف.

في أوروبا، طلب العملاء حوالي 11 ألف سيارة Zoe في يونيو وحده، مما عزز محاولة رينو للوفاء بقواعد انبعاثات أكثر صرامة هذا العام.

وانخفضت مبيعات رينو بنسبة الخمس في روسيا، ثاني أكبر سوق لها، بنسبة 29% في الهند وبنسبة 47% في البرازيل، بحسب البيان، كما ارتفعت النسبة في كوريا الجنوبية إلى 51% واستحوذ المشترون على XM3 SUV التي أدخلتها الشركة حديثًا.