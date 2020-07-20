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"تضامن الدقهلية" توافق على تسليم 17 طفلا لأسر بديلة

كتب:

صالح رمضان
10:26 م | الإثنين 20 يوليو 2020
اجتماع تضامن الدقهلية

اجتماع تضامن الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن بالدقهلية، اليوم، الموافقة على تسليم 17 طفلًا لأسر بديلة، وذلك خلال اجتماع لجنة الرعاية البديلة.

وعُقد اجتماع الرعاية البديلة برئاسة الدكتور وائل أحمد عبد العزيز، مدير المديرية، وبحضور علاء محمد وهبة، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة، ومندوب عن وزارة الداخلية والتربية والتعليم، ونادية دياب مدير إدارة الأسرة والطفولة، وعاطف السيد محمد مقرر اللجنة.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال، والتقارير المقدمة من الإدارات الاجتماعية للجنة عن الأسر التى تطلب كفالة طفل، وتم رفض حالة واحدة والموافقة على تسليم 17 حالة.

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