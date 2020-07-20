"الصحة" تكشف تفاصيل مشاركة مصر في التجارب السريرية للقاح صيني لكورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أحد الشركات الصينية تُجرى الآن العمل على إنتاج أحد اللقاحات خاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتُجرى حاليا بعض التجارب السريرية على لقاح أو تطعيم، وانتهوا فعلًا من المرحلة الأولى والثانية، وهم الآن في المراحل النهائية.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الشركة الصينية أصبحوا في المرحلة النهائية مثلهم مثل جامعة أكسفورد التي من المقرر الانتهاء من اللقاح الخاص بها أوائل شهر سبتمبر المقبل، "نفس الكلام فيما يخص الشركة الصينية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن المرحلة الثالثة من اللقاح الصيني سيستغرق أقل من ثلاثة أشهر، "المرحلة دي بانتهائها نقدر نحدد ثبوت فاعلية ومأمونية اللقاح من عدمه، ومصر أبدت ترحبها الكامل بمشاركة الصين في إجراء التجارب السريرية كأحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع اللقاحات".

وتابع: "كان فيه تفاوض أننا نشترك وابدينا ترحبنا في المرحلة الثالثة للتطعيم بحيث في حال ثبوت الفاعلية والمأمونية يكون فيه متطوعين مصريين يأخدوا اللقاح، هما شغالين في المرحلة الثالثة في التجارب السريرية، مصر هي كمان هتشارك ضمن أربع دول، ده يتم في الصين والبرازيل والمملكة المتحدة اشتركت ومصر بعتت موافقتها على الاشتراك بالفعل عبر البريد الالكتروني، مشاركة مصر في التجارب الإكلينيكة في العقار أو للقاح يضيف من شأن الدولة".