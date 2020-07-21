رشا مهدي تدعم عبدالرحمن أبو زهرة: نجم وأب من الزمن الجميل

أعلنت الفنانة رشا مهدي دعمها الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والذي أثيرت حوله ضجة الأيام الماضية بعد إظهار غضبه من عدم استعانة المخرجين له في أعمال درامية، بجانب اتهام عدد من الفنانين له بتعنفهم.

وكتبت "رشا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بمناسبة الكلام عن علاقة عمنا الأستاذ عبدالرحمن أبو زهرة بالممثلات والنجمات في اللوكيشن وأن محدش سلم من لسانه.. أنا اشتغلت مع الأستاذ كذا عمل آخرهم مسلسل أستاذ ورئيس قسم مع الزعيم ومشفتش من أستاذ عبدالرحمن غير كل خير طبعا، بس آخر عمل ده بصراحة "مسلمتش من لسانه" وهحكي إيه اللي حصل".

وتواصل الفنانة عرض التفاصيل فتقول "أول يوم تصوير شفته وكنا من سنين متقابلناش فسلمت عليه وقام ربنا يديله الصحة وسلم عليا بس كان بسرعه أوي ورجع قعد تاني! بصراحة اتفاجئت وخفت يكون زعلان مني فبعد ما سلمت على الناس رجعتله وقعدت جمبه وفضل ساكت فقلقت أكتر وقلتله حضرتك فاكرني؟ فمن غير ما يبصلي قالي آه فاكرك! بصراحة استغربت أكتر من طريقة المعاملة وفضل ساكت فقلتله طب فاكر اشتغلنا إيه مع بعض؟ قالي آه وسكت برضو! بصراحة الموضوع استفزني أكتر فقلتله طب أنا اسمي إيه؟ وهنا انفجر فيا وقالي بصوت عالي "رشا مهدي فاكرك يابنتي والله فاكرك واشتغلنا كذا وكذا وكذا ولو أنتي بقى فاكرة كنت بقول سيبوني اركز قبل التصوير عشان أعرف اشتغل وأنتي كمان قومي ذاكري ونبقى نتساير بعد الشغل يا بنتي".

وأضافت الفنانة "أنا طبعا مقدرتش امسك نفسي وضحكت وهو بيزعق واللوكيشن كله ضحك وهو حبيبي ممسكش نفسه وضحك وطبطب عليا وقالي يابنتي كنت مركز متزعليش مني وقعد يسأل على ماما وأخواتي وعليا ويقولي رأيه في شغلي وبعدها قمنا نحضر".

وتواصل "فجأة الزعيم راح للأستاذ عبدالرحمن وهو مركز تاني وقرب منه وقاله بصوت عالي "أنت فاكرني"، طبعا مش محتاجه أكمل إفيه أنت فاكرني ده كان عامل إيه في اللوكيشن طول التصوير".

وتوجه "رشا" رسالة إلى الفنان القدير قالت فيها "عمنا عبدالرحمن حضرتك نجم وفنان وأب من الزمن الجميل ربنا يديك الصحة طول عمرك قامة وقيمة ومبتبخلش على حد بخبرتك وفنك أنت فاكرني طيب؟"