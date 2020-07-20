"الصحة": مصر ستكون الدولة الوحيدة بأفريقيا المنتجة للقاح صيني لكورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا المستجد سيتم إجراءه سريريًا على عدد من المتطوعين في مصر، ولكن وفق ضوابط لجنة أخلاقيات البحث العلمي داخل وزارة الصحة من أجل ضمان حقوق وأمان المواطنين المشاركين في تلك التجارب.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه فور ثبوت فعالية اللقاح، ستأخذ شركة "فاكسيرا" في مصر حق تصنيع اللقاح لما لها من خطوط إنتاج كبيرة، وسيساعدها على ذلك الجانب الصيني الذي سيراجع خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا إليها من أجل إنتاج اللقاح في مصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه بذلك ستكون مصر المركز الرئيسي لإنتاج اللقاح الصيني في القارة الأفريقية بالكامل، و"نكون أحد المراكز الدولية التي تشارك في تصنيع هذا اللقاح، هما بدأوا المرحلة الثالثة تقدرينا أنه هيبقى من ثلاثة شهور وينتهوا منها، أرسلنا موافقة مصر على المشاركة وهنبدأه فورًا وده من خلال التعاون الرسمي أو اتفاق رسمي بين الحكومة المصرية والصينية من خلال الخارجية المصرية والسفارة الصينية في مصر بشكل رسمي".