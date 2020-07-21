محافظ الدقهلية يهنئ القيادات الأمنية الجديدة بالمحافظة

قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، التهنئة للقيادات الأمنية الجدد بالدقهلية.

وزار وفد المحافظة، اللواء رأفت عبدالباعث الفقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية الجديد، واللواء عادل الطحلاوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا الجديد، كما قدموا التهنئة للواء حسام عبدالواحد على تجديد الثقة كمدير للأمن الوطني بالدقهلية، وذلك خلال حركة القيادات الشرطية الأخيرة.

وأشاد المحافظ في بيان له، بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية في ربوع مصر جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، هذا فضلاً عن جهود رجال الشرطة المستمرة مع أجهزة المحافظة في التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة، تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة، وتحقيقا لحفظ الاستقرار وتوفير الأمن للمواطنين والسير قدما في تحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق بدون الأمن والأمان.

وأكد المحافظ على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة، مشيرا أننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والنهوض بمحافظة الدقهلية.

وأعربت القيادات الأمنية الجديدة عن عظيم الشكر لمحافظ الدقهلية ومرافقيه من قيادات المحافظة، على تهنئتهم الكريمة، مؤكدين حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان في كافة قرى ومدن ومراكز المحافظة، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة للحفاظ على الانضباط وتحقيق أهداف التنمية، مؤكدين علىً التصدي الحاسم لكل أشكال الخروج على القانون حفاظاً على الأمن العام.