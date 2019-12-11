اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع اللواء محمد خريصة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة آخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بمنتدى شباب العالم 2019، والتي تستضيفه المدينة في الفترة من 14 إلى 17 من شهر ديسمبر الجاري.

وقال المحافظ إنه من المقرر مشاركة نحو 7500 شاب من مختلف دول العالم ممثلين لـ 196 دولة في المنتدى.

وأوضح أنه جرى توفير كل السبل لتأمين الضيوف، منذ لحظة الوصول إلى لحظة المغادرة، مع تقديم كل أنواع الخدمات وسبل الراحة أثناء المنتدى، وظهور مدينة السلام بالمظهر الحضاري اللائق أمام دول.