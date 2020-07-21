الصحة تزف بشرى سارة للجيش الأبيض: زيادة بدل العدوى من 19 لـ 1225 جنيها

زف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بشرى سارة للأطقم الطبية طال انتظارها، بعد أن وافق مجلس النواب، الأحد، على زيادة البدلات للأطقم الطبية ومد الخدمة لأعضاء المهن الطبية في حال الاحتياج، وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر الطبية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "مجاهد"، أنه على مدار السنوات الطويلة الماضية كانت هناك مطالبات من جانب الأطباء وأعضاء المهن الطبية بتحسين الأجور بشكل عام وزيادة بدل المهن الطبية لما يتعرضون فيه من مخاطر كثيرة أثناء تأدية عملهم، "فيه ناس قدمت أرواحها في سبيل عملها وأكبر مثال على ذلك تعامل الأطقم الطبية في جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الكثيرين من الأطقم الطبية قدموا أرواحهم فداء في مواجهة هذا الفيروس الشرس، كما أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كانت حريصة كل الحرص على صدور هذا القانون وعرضه، وتم الحصول على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم مجلس الوزراء ثم لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر الكوادر الطبية.

وأوضح "مجاهد"، أنه تم زيادة بدل المهن الطبية وتعديل مسماه لبدل مخاطر العدوى، فكان 19 جنيها للأطباء ثم تم زيادته لـ 1225 للأطباء البشريين، و825 لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين، و790 جنيها لأخصائي التمريض والكيمائيين، وأخيرًا 700 جنيه للحاصلين على الدبلومات الفنية وفنية تمريض والفنيين الصحيين.