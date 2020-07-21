"الصحة" تعلن رفع سن المعاش للأطباء حتى 62 والتعاقد لـ 65 عامًا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الموافقة على مد الخدمة لأعضاء المن الطبية بشكل عام في حالة الاحتياج، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مهنة الطب، فيستطيع أطباء وزارة الصحة أو الأطباء غير أعضاء هيئة التدريس أو الجامعيين بصدور موافقة لرفع سن المعاش لـ 62 عامًا بدلًا من 60 عامًا.

جاء ذلك خلال خلال مداخلة هاتفية لـ "مجاهد" في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "مجاهد"، أنه من الممكن أيضًا التعاقد مع هؤلاء الأطباء بعد سن المعاش حتى سن 65 عامًا، وأصبحت سلطة القرار في يد وزيرة الصحة، ويتم في هذه الحالة الجمع بين التعاقد والمعاش، "ده قرار هيفرق كتير أوي، أحيانًا في حالة الاحتياج نبقى محتاجين ولكن لا نملك نمد سن المعاش ولا نملك التعاقد، كان سلطة وزيرة الصحة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، الآن أصبحت في يد وزارة الصحة فقط، وفقا للمقدرات المالية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه تم الموافقة على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وهذا القرار سيسري بأثر رجعي من تاريخ 13 فبراير 2020، وهو تاريخ ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدة في مصر، وقام رئيس مجلس النواب بأخذ موافقة الأعضاء بالتصويت بالاسم، وحصلنا فيه على موافقة 486 عضو من إجمالي 489 عضوا".

وتابع: "بهذا القانون سيتم التعويض المادي للأطباء اللي تعرضوا لحالات اصابة أو وفيات أو عجز كلي أو جزئي وتقديم الرعاية الطبية لهم ولأسرهم وسيتم تطبيق كل من تعرضوا لذلك خلال مواجهة أزمة كورونا".