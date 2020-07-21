داليا مصطفى تداعب زوجها: "أنا عجوزة بسبب مكياج الفيلم"

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة تجمعها بالفنان شريف سلامة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "مصطفى" على الصورة قائلة، "أنا عجوزة بسبب مكياج الفيلم شعري أبيض ونزلت مع شريف وهاريني يا ماما يا ماما ولو احتاجوا حد يمثل أمي أكيد هقول عليكي.. بيدمرني.. بذمتكوا شكلي وحش حتى لما أعجز".

يذكر أن الفنانة تشارك في فيلم "قبل الأربعين"، وهو يدور في إطار الرعب النفسي، من إخراج معتز حسام، ويجسد بطولته كل من شريف إيهاب فهمي، هالك فاخر، محمد علي رزق، معتز هشام، لبنى ونس".