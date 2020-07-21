إطلاق أول مسابقة لمعلمي القليوبية لإعداد بنوك أسئلة التعلم الإلكتروني

أعلن مصطفى فرج الممثل القانوني لجمعية ومدارس الشبان المسلمين ببنها، إطلاق أول مسابقة لمعلمي محافظة القليوبية لإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بجميع المقررات الدراسية لمراحل التعليم المختلفة، بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي عربي ولغات، بهدف تفعيل عمليات التعليم والتعلم والتقييم الإلكتروني عن بعد لمرحلة التعليم قبل الجامعي والسعي الدائم من قبل إدارة مجمع المدارس لتطوير منظومة الاختبارات الإلكترونية خلال الفترة.

وأوضح "فرج"، أن شروط ومعايير المسابقة كالتالي: المسابقة متاحة لجميع معلمي المواد الأساسية علي مستوى محافظة القليوبية ويمكن لكل معلم مادة الاشتراك في تقديم أسئلة لأكثر من صف دراسي بالإضافة إلى تقديم تعريفية لكل مفردة اختبارية وإجراء تجربة استطلاعية على عينة من الطلاب مع تقديم نتائج التجربة لوحدة التطوير التكنولوجي على أن يتم تشكيل لجان علمية متخصصة لمراجعة وتقييم الأسئلة المقدمة ومكافأة بنك الأسئلة الفائز في كل مقرر دراسي قدرها ألفين جنيه.

وأشار "فرج"، أنه للاشتراك في المسابقة أو الاستفسار عن الشروط والمواصفات التفصيلية لنوعية الأسئلة المطلوبة، وكذا للحصول علي التدريب المقدم من شركة تقويم مصر ومؤسسة النيل بدراوي للتعليم والتنمية عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي "tech.development.shobbn@gmail.com"