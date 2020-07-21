ليلى علوي عن التحرش: لا قانون ولا شريعة يبرر ذلك.. وبلاش نجرح بعض

تحدثت الفنانة ليلى علوي، عن ظاهرة التحرش والربط بينها وبين ملابس الفتيات، فأوضحت أنه لا قانون ولا شريعة تبرر التحرش، ولا يصح أن يؤذي المواطنون بعضهم بعضًا أو يجرحوا بعضهم، "التحرش له درجات وأشكال كتيره بداية من اللفظي ونهاية بالجسدي فليه نجرح بعض ؟".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للفنانة ليلى علوي في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

وأشادت "علوي"، بجهود الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة التحرش، واصفه تحركات الدولة بـ "الجادة" لا سيما في الفترة الأخيرة، موجهة الشكر في الوقت ذاته للفنان شريف منير، الذي وقف وقفة قوية مع بناته عند تعرضهن للتحرش اللفظي على مواقع السوشيال ميديا، "مش دور الأهل يخبوا نفسهم ويحطوا راسهم في الرمل زي النعام، إحنا مش بنعمل حاجة غلط".

وتابعت: "أنا بحيي الفتيات اللي بدأوا يتكلموا عن قصص التحرش اللي تعرضوا لها، وبحيي كل الفتيات والسيدات الذين يخرجون من أجل لقمة العيش والعمل، باختلاف ملابسهم".