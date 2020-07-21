التشكيل التاريخي لمصر من وجهة نظر محمد بركات: مفيهوش صلاح

كشف محمد بركات، نجم الأهلي السابق ومدير المنتخب، عن التشكيل الأفضل في الكرة المصرية من وجهة نظره.

واختار "بركات" التشكيل الأفضل في تاريخ الكرة، والذي جاء خاليًا من محمد صلاح نجم المنتخم وفريق ليفربول.

ووضح محمد بركات، أن استبعاد محمد صلاح من التشكيلة، هو قيامه بعدم ذكر أي لاعب لعب معه نظرا لعدم الإحراج، خاصة وأنه لعب مع العديد من اللاعبين المميزين، وشارك في مواجهة المقاولون العرب، وكان يتواجد بها "صلاح" خلال مسيرته الرياضية.

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