عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1190 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم

تعبر مطار الكويت الدولي 15 رحلات طيران، تحمل على متنها 2760 راكبا إلى مطارات 4 دول هي مصر، والإمارات، والهند،، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 7 رحلات تقل 1190عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الثلاثاء، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1190 عاملا.

وقال إن الرحلة الأولى على طيران أير كايرو رقم (2402) قيام من مطار الكويت 12:30، تصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على المصرية رقم (2011) قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 160عاملا، والرحلة الثالثة على الكويتية رقم541 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا.

أما الرحلة الرابعة على طيران فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من الكويت 15:00، وتصل لمطار أسيوط وعلى متنها 160 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على العربية للطيران رحلة رقم 210 قيام من الكويت 23:55 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.