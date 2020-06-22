"الهجرة": 800 من المصريين العالقين بالسودان في طريقهم إلى أرض الوطن

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحرك المصريين العالقين بالخرطوم في طريق عودتهم إلى أرض الوطن.

وأوضحت أنَّه تمّ الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية بالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم 800 فرد من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل في السفارة المصرية بالخرطوم.

وبينت وزيرة الهجرة، أن المواطنين قد تحركوا فجر اليوم الإثنين من الخرطوم في طريق عودتهم إلى مصر، وذلك بعد إنهاء كل الإجراءات الخاصة بعودتهم بالتنسيق مع معبر قسطل البري ومدينة أبوسمبل.

وأكّدت "مكرم"، أنَّه قد تم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطهير وتعقيم الأتوبيسات مع التزام كافة المتواجدين بارتداء الكمامات استعدادا لاستقبال أبنائنا فور وصولهم.

‏‎وكانت وزيرة الهجرة قد تقدمت بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين بالسودان، ويتم العمل حاليا على إنهاء كل إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

‏‎وأضافت وزيرة الهجرة، أنَّه تمّ التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كل ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية.

كما وفرت وزارة الهجرة أتوبيسات نقل تقل العائدين من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع مؤسسة "جود"، مقدمة الشكر للأستاذ ممدوح عباس رئيس المؤسسة، على التعاون والاستعداد التام لتقديم كل أشكال الدعم ومساندة الوطن في ظل أزمة كورونا.