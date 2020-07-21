اللقاح الروسي لكورونا أصبح جاهزا

قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إنّ أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غيمالي" للبحوث، بات جاهزا.

وأضاف تساليكوف، في حديث صحفي: "أجرى المختصون العسكريون والعلماء، التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتابع أنّ كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير، وحصلوا على المناعة ضد الفيروس. وبهذا يمكن القول إنّ أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزا.

قبل ذلك، ذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، أنّه جرى تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، لوزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي. وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز "جيمالي" بالتعاون مع "معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48" التابع لوزارة الدفاع.

وأمس أعلنت الوزارة الروسية اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.