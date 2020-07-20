موسكو: الشرق الأوسط سيشارك بالمرحلة الـ3 لاختبار لقاح روسيا ضد كورونا

قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، اليوم، إن المرحلة الثالثة من الاختبارات التي سيخضع لها اللقاح الروسي ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ستجري في الشرق الأوسط بالإضافة إلى روسيا.

وأوضح دميترييف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "سنقوم بتلبية احتياجات روسيا، ولكن التعاون الدولي يعتبر جزءا هاما من عملية تطوير هذا اللقاح وخضوعه للتجارب السريرية. ولذلك، نخطط لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، بالإضافة إلى دول أفريقيا وغيرها من الدول. نحن نشاهد أن اللقاح يحظى باهتمام كبير في العالم".

وأضاف دميترييف، أن إنتاج هذا اللقاح في الدول الأخرى سيتم من خلال شراكات مع صناديق سيادية.

وكان دميترييف قال في وقت سابق، إن الصندوق يناقش المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في المملكة العربية السعودية، وكذلك إنتاجه هناك.

من جهته، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن المرحلة الثالثة من عملية البحث بشأن اللقاح الروسي المضاد لكورونا المستجد ستجري بالتوازي مع بداية استخدامه في التداول المدني، والقيام بجمع بيانات عن نوعية عمل هذا الدواء.