ترامب يدافع عن ارتدائه الكمامة: لا أحد أكثر وطنية مني

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتداء الكمامة الطبية، لمكافحة تفشي جائحة "كورونا" بالعمل الوطني، في وقت رفض فيه سابقا ارتدائها.

وغرّد الرئيس الأمريكي عبر صفحته على تويتر، دعى فيها لارتداء الكمامة، واصفا نفسه بـ"الأكثر وطنية"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وجاء في التغريدة التي استخدم فيها صورة له مرتديا الكمامة وباللون الأبيض والأسود، قائلا: "كثيرون يقولون إنّ وضع كمامة هو عمل وطني حين يستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني".

وكان ترامب ظهر لأول مرة مرتديا الكمامة الطبية، خلال زيارة أجراها إلى منشأة طبية عسكرية خارج واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي يتجاهل بشكل متكرر الاقتراحات الخاصة بارتداء قناع، قائلا إنّه يتسبب في أن يلمس الناس وجوههم كثيرًا، وهو أمر غير مفيد.

وصرح في وقت سابق بأنّه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم المواطنين الأمريكيين بارتداء كمامات أو أقنعة غير طبية، كإجراء إضافي ضمن الخطوات الصحية العامة لتجنب العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.